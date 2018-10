#Metoo hat allerdings gegenüber #aufschrei einen Vorteil, der im Bezug auf die Gag-Werdung zum Nachteil wird: Der Hashtag besteht aus den zwei gewöhnlichsten Wörtern, die man sich nur vorstellen kann. Niemand sagt im Alltag besonders oft das Wort „Aufschrei“ – aber jeder sagt unzählige Male pro Tag „Ich auch“. Und dank der anglophon geprägten Popkultur und dem Hang zu Anglizismen, sagen und hören auch hierzulande sehr viele Menschen sehr oft die Wörter „Me too“. Wenn sie selbst ein Gespräch auf Englisch führen („I really liked that movie!“ – „Yes, me too!“), wenn sie die „How I Met Your Mother“-Folge schauen, in der Robin und Barney sich küssen (Robin: „I had a fun time tonight though“, Barney: „Me too“), wenn sie in irgendeiner U-Bahn ein Telefonat mit anhören („Yeah, alright, me too“). Bis zum Oktober 2017 war das völlig folgenlos, doch seitdem lösen solche Situationen sofort ein Echo im Gehirn aus: Weinstein, Spacey, Kavanaugh. Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung. (Un-)Glaubwürdigkeit, Männerrechtler, Trump.