Seit Mitte der Neunzigerjahre gibt es Poetry Slams ins Deutschland. Anfangs war die Szene überschaubar – und sehr männlich. Mindestens 15 Jahre lang war es völlig normal, dass bei Slams fast nur Männer auftraten, von denen einige auch hinter der Bühne den Ton angaben. Es war wichtig, wer wie viel getrunken oder wer mit wem geschlafen hatte. „Es gab auch mal eine Zeit, in der besonders viele Vergewaltigungswitze gemacht wurden“, erinnert sich Carmen. „Wenn man das als einzige Frau im Backstage nicht so witzig fand, hieß es oft: Stell dich nicht so an!“ Viele Frauen aus der Szene haben in der Vergangenheit Erfahrungen mit sexistischen Sprüche gemacht oder einer als Scherz daherkommenden Übergriffigkeit, manche auch mit einer Hand an einer Stelle, an der sie sie nicht haben wollten. „Ich glaube, viele haben das nicht aus Boshaftigkeit gemacht – die Stimmung hat das bedingt, es war total normal, sich so zu verhalten“, sagt eine Slammerin, die sich an der Facebook-Diskussion im Juli beteiligt und ebenfalls persönlich Erfahrung mit dem Thema Sexismus und sexuelle Belästigung in der Szene gemacht hat. „Umso besser ist es, dass jetzt endlich darüber gesprochen wird.“