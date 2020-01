Abgesehen von den finanziellen Konsequenzen: Welche Folgen hatte der Fall, den du angezeigt hast, für dich?

Ich habe mich danach in mein Studium gestürzt und mir selbst eingeredet, dass ich gar keine Zeit habe, mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Aber es erfordert viel Energie, so was immer wieder wegzuschieben. Ich habe mich leer und ausgenommen gefühlt und extrem unwohl in meinem Körper. Ich habe nur noch Schlabbersachen angezogen, nicht mehr genug gegessen und zehn Kilo abgenommen. Ein Jahr später habe ich mit Kraftsport angefangen – nicht nur, aber auch, weil ich mich so schutzlos gefühlt habe. Ich dachte: „Mit dir kann jeder machen, was er will, weil du so klein und zerbrechlich bist.“ Ich war einfach mental in einer schlechten Verfassung und wusste selbst nicht genau, warum. Erst nach und nach ist mir bewusst geworden, was mir passiert ist, und ich habe geschafft, darüber nachzudenken und das richtige Wort dafür zu finden: dass es eine Vergewaltigung war.