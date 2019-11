Zeigt mehr Drag Kings!

Wenn ich an Drag denke, dann denke ich erstmal an Drag Queens. Also vor allem an Männer, die in Frauenrolle performen. RuPaul oder Olivia Jones sind mit die bekanntesten Drag Queens. Dabei gibt es auch im Drag Vielfalt. Es gibt genderfuck, bei dem erwartete Geschlechtervorstellungen gestört werden und die Kategorien „männlich“ oder „weiblich“ nicht mehr wirken. Es gibt Frauen, die – wie Drag Queens auch – in die traditionell weibliche Rolle schlüpfen, genannt Bio Queens. Und dann gibt es eben die Drag Kings. Personen, die sich nicht als männlich identifizieren, sich aber in ein männlich konnotiertes Geschlechterkonstrukt begeben und so Männlichkeit hinterfragen.