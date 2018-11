Wie funktionieren diese Trainings?

Es geht zunächst darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, warum Menschen so agieren, sich in ihre Lebensrealitäten hineinzufühlen. Ich finde nicht, dass man alles verstehen und mit jedem diskutieren sollte – aber wenn man ständig mit solchen Parolen konfrontiert ist, nimmt es einem ein bisschen den Druck, wenn man die Hintergründe kennt. Man kann dann gelassener reagieren. Und dann spielen wir Situationen durch, wir schauen: Was wirkt wie? Womit habe ich etwas erreicht? So erarbeiten wir Gegenstrategien. Es gibt kein Patentrezept, das in jeder Situation und bei jedem Menschen wirkt. Man muss durch Ausprobieren herausfinden, was einem liegt, welche Strategie zu einem passt. Da den Menschen die Stammtischparolen nie auszugehen scheinen, bietet das Leben leider auch reichlich Gelegenheiten, das zu üben.