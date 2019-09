Sam Smith möchte nicht mehr „er“ genannt werden

Sam Smith wurde als Sänger berühmt, mit Songs wie „Lalala“ oder „Stay with me“ stand Smith ganz oben in den internationalen Charts. Für den Bond-Titelsong „Writing's on the Wall“ wurde „er“ sogar mit dem Oscar ausgezeichnet. Mit nun 27 Jahren will Smith aber nicht mehr „er“, „der Sänger“ oder „der Oscarpreisträger“ genannt werden. Denn Smith versteht sich nicht als Cisgender-Mann. In einem Instagram-Post bat Smith daher darum, die genderneutrale Formulierung zu nutzen: „Meine Pronomen sind They/Them“, schrieb der*die britische Sänger*in.