Blut auf dem Bettlaken, weil die Periode plötzlich in der Nacht kommt und die Unterwäsche dem nicht standhält. Tamponfäden, die im Schwimmbad aus der Bikinihose baumeln. Krämpfe im Unterleib. Was für die meisten Frauen Realität ist, wird nun in einem neuen Werbespot eines New Yorker Herstellers von Damenhygieneprodukten umgekehrt. In der Werbung für Menstruationsunterhosen von Thinx haben nämlich auch Männer ihre Tage.