Lübecker Polizei feiert mit Regenbogen-Streifenwagen auf dem CSD

LGBTQ und die Polizei – das passte nicht immer gut zusammen. Beim berühmten Stonewall-Aufstand 1969, war es die Polizei, die die gleichnamige queere Bar im New Yorker Stadtteil Greenwich räumen sollte – wegen „anstößigen Verhaltens“ des queeren Publikums. Die Barbesucher*innen wehrten sich, heute wird an den Protest als „Christopher Street Day“ jährlich in vielen Städten der Welt mit bunten Paraden erinnert.