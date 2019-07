Designerin erhält für Anti-Manspreading-Stuhl eine Auszeichnung

Inspiriert habe sie das Projekt "the everyday sexism project": Eine Webseite, auf der Frauen sexistische Erlebnisse mitteilen können, die ihnen in ihrem Alltag widerfahren. Durch das Teilen der persönlichen Geschichte soll die Diskussion über Alltagssexismus erhalten bleiben. Laila betont, dass der provokante Titel und die Stühle nicht zu ernst genommen werden sollen, sondern auf einen witzigen Art zum Nachdenken anregen sollen. Die Stühle waren zudem ein Teil ihres Abschlussfilm namens „Feminism in the Third Dimension“.