„Es gibt nicht nur den alten weißen Mann, sondern auch die alte weiße Frau“

„Ich möchte, dass der Mann ein Mann bleibt. Und deswegen: Bitte nicht schminken. Auch nicht die Augenschatten abdecken. Das ist auch schon schminken.“ Moderatorin Barbara Schöneberger hat sich mit dieser Aussage, die sie vor einer Woche in einem Instagram-Video auf dem offiziellen Kanal vom „Barbara Magazin“ öffentlich machte, nicht nur Freunde gemacht. Gerade in den sozialen Medien wurde sie dafür kritisiert, überkommene, heteronormative Rollenbilder zu propagieren. Tatsächlich war der Shitstorm so groß, dass Schöneberger am Montag eine Art Entschuldigungs-Video postete, nach dem Motto: War doch alles nicht so gemeint. „Ich habe natürlich nicht die Jungs gemeint, die sich regelmäßig schminken, die bunt sind, die ihre Individualität ausdrücken wollen“, hieß es da. Und: „Ich habe eher über die gesprochen, die ich früher gedatet habe und die waren – haltet mich nicht für spießig – nicht geschminkt.“