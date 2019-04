All das erzählte die heute 23-Jährige in der dritten Staffel der Netflix-Serie „Queer Eye“, in der sie zu Gast war. Und das Internet handelte: Ein Fan namens Vanessa Gamet rief spontan eine Spendenkampagne auf GoFundMe ins Leben. Der Titel: „Send Jess Back to College!“ Die Kampagne wurde am 16. März erstellt, bislang sind 94 000 US-Dollar zusammengekommen. Das Ziel von 100 000 Dollar ist also fast erreicht.

„Jess Guilbeaux ist eine starke schwarze lesbische Frau“, schreibt die Initiatorin der Kampagne. „Geben wir ihr die Zukunft, die sie verdient.“ Und die Menschen spenden, kontinuierlich, kleine Summen zwischen fünf und 50 Dollar, die sich zusammenläppern. In den Kommentaren zeigen sich die Spendenden solidarisch mit Jess. „Du bist so eine inspirierende Frau. Du warst so stark und mutig, du verdienst alles Gute“, schreibt eine, eine andere: „Liebe ist Liebe. Niemand verdient es, so behandelt zu werden, wie Jess von ihren Adoptiveltern behandelt wurde.“