Was eine Konversionstherapie anrichten kann

Wie war dann die Zeit nach der sogenannten „Therapie“?

Die „Therapie“ an sich ist gar nicht das Schlimmste, das habe ich auch von anderen Betroffenen gehört. Es ist die Zeit, die danach kommt. Der Gedanke, nicht heilbar zu sein. Der Selbsthass. Man bekommt jeden Tag aufs Neue bestätigt, dass man nicht normal ist: Im Fernsehen sind nur heterosexuelle Paare zu sehen. Die Freunde, die nur in heterosexuellen Beziehungen sind. Fragen wie: Hast du denn schon einen Freund? Das sind so permanente Trigger, die kratzen andauernd an dieser Wunde. Der Wunde, die einem heimlich still und leise in der „Therapie“ zugefügt wird und die über die nächsten Jahre immer wieder aufgerieben wird, aufgekratzt, bis es eitert und sich entzündet.