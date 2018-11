Trotzdem lassen sich all diese Wiederaneignungsformen nicht miteinander gleichsetzen. Denn was für ein Frauenbild soll das eigentlich sein, in dem man sich selbst als „Fotze“ auf nichts weiter als sein Geschlechtsorgan reduziert? Und noch etwas demonstriert uns das Beispiel von SXTN: Man kann sich der Begriffe der Männer scheinbar frei bedienen, und sich dennoch zu Mittäterinnen machen. Indem man mit sexistischen Rappern wie Frauenarzt zusammenarbeitet oder völlig ironiefrei so schöne Texte sampelt wie „Hass Frau. Du nichts, ich Mann. Blase bis du kotzt aber kotz' auf meinen Schwanz“ von King Orgasmus One zum Beispiel. Die kluge Sookee sagte dazu einmal in einem Interview: „Viele Frauen begnügen sich beim Rappen eben damit, dass sie zwar ein frauenverachtendes Bild reproduzieren, es aber so hinstellen, als sei dieses Bild auf sie nicht anwendbar. Das mag ihnen helfen, sich zu emanzipieren, hat mit Feminismus aber nichts zu tun. Und Sexismus bleibt scheiße, auch wenn er von Frauen reproduziert wird.“