Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich stark sein würde. Aber seit ich das rosafarbene Schild sehe, wächst mit jedem Schritt in mir der Widerstand. Ich schaue auf meinem Handy nach: In sieben Minuten fährt die nächste Straßenbahn nach Hause. Vielleicht sollte ich die einfach nehmen? Noch 50 Meter. Warum heißt der Laden Beautiful Sisters? Schon der Name schreit mir entgegen, dass ich als Mann hier nicht hingehöre. Ich zwinge mich, weiterzugehen. Es ist von allen Dingen der Trotz, der nicht zulässt, dass ich jetzt einen Rückzieher mache. Ich will mir nicht eingestehen, dass ich Wachsen tatsächlich für unmännlich halte, dass es mir nicht egal ist, was meine Freunde über mich sagen werden. Ich schaue mich um, niemand beobachtet mich, einen Mann, der vor einem Waxing-Studio steht. In mir ist dieselbe Scham wie damals, als ich als Teenager zum ersten Mal Kondome kaufte. Damals war es ein Schritt zum Erwachsenwerden. Jetzt ist es das Eingeständnis, dass ich jemand bin, der auf sich selbst achtet, der manchmal Cremes benutzt und sich fragt, welche Bartlänge ihm am besten steht.