Jeder Frau wird mindestens eines dieser Beispiele bekannt vorkommen, während Männer kaum davon betroffen sind. Sexismus ist also quasi Symptom des Machtgefälles, das Laura Chlebos schildert. Anders gesagt: Erhebt ein Mann den Vorwurf des umgekehrten Sexismus, obwohl er sich selbst doch durch sein Geschlecht in einer Lage befindet, die ihm immer noch in vielen Bereichen ein gesellschaftliches Privileg verschafft, dann übersieht er was. Nämlich, dass Frauen so, wie sich die Welt unter den Menschen entwickelt hat, die Macht gar nicht besitzen, Männer so zu unterdrücken, wie es jahrhundertelang mit Frauen passierte. Das, was da gewachsen ist, lässt sich nicht einfach rückgängig machen.