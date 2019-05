Sexismus hat mir mein Zuhause genommen

„Ja, Vater, so weit kommt’s noch!“, raunte ich. Ich spürte, wie das Adrenalin in mir arbeitete, ich in Schweiß ausbrach und meine Unterlippe vor Aufregung zitterte. Denn egal, wie frei ich in meinem anderen Leben auch bin – „Zuhause“ werde ich wieder ganz klein und dieser Mann wird ganz groß. Er sah mein Zittern gar nicht. Mein Spruch war ihm so egal, er hielt ihn offenbar für einen Witz, den er nicht verstand, denn er guckte verwirrt in die Runde. Ich hatte so viel Angst vor einem Streit mit diesem aggressiven Mann, dass ich mich mit meinem Satz als Widerrede schon geschlagen gab.