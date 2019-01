In deiner Einleitung schreibst du, dass wir „endlich offen über sexuelle Verfügbarkeit, den schmalen Grat zwischen unserer Erziehung, Feminismus und Missbrauch“ sprechen müssen. Wie definierst du diesen „schmalen Grat“?

In meinem Buch versuche ich deutlich zu machen, dass ich nichts Besonderes bin: Ich bin eine ganz normale Frau, in der gehobenen Mittelschicht aufgewachsen, mir ist nichts Schlimmes passiert. Aber ich kenne eben das Aufwachsen mit den Kleinigkeiten, bei denen man immer denkt: „Das ist ja nichts, das kann passieren“. Das fing schon auf dem Schulhof an, mit den Jungs, die denken, sie hätten das Recht, mich zu „ärgern“, und mir zwischen die Beine gegriffen haben. Später ist dann der Kollege oder der Vorgesetzte etwas übergriffig und man denkt: „Aber es geht mir doch gut.“ Wenn man all diese kleinen Teile zusammennimmt, spürt man den Grusel der Banalität, ein bisschen wie in den Filmen von Michael Haneke: Eigentlich ist nichts passiert, aber eigentlich passiert ganz viel. Wir erfahren im Alltag so viel Gewalt, so viele missbräuchliche Verhaltensweisen von Männern und von unserer Umgebung.