Fragt man Sara, wie sie „Belästigung“ definiert, sagt sie langsam und überlegt diesen Satz: „Es geht um systematischen Machtmissbrauch mit verschiedenen Techniken, die auf Manipulation, Macht und Kontrolle abzielen und unter gewissen Bedingungen florieren können.“ So komplex wie das klingt, ist es leider auch: Belästigung, das ist die Hand auf dem Hintern in der U-Bahn, die unangenehme Anmache auf der Straße, der Übergriff nachts im Club. Aber sehr oft passieren Belästigungen und Missbrauch nicht irgendwo im öffentlichen Raum, sondern in geschlossenen Systemen: am Arbeitsplatz, an der Uni, in Schulen, Parlamenten, Kirchen, Familien. Dort, wo man sich kennt, oftmals sogar mag oder vertraut. Missbrauch bahnt sich dort eher Schritt für Schritt an und innerhalb der bestehenden Hierarchien: Wer unten steht, ist vulnerabel. Der Professor greift der Studentin nicht einfach an den Hintern oder bestellt sie in sein Bett. Er fördert sie, macht sie von sich abhängig. Dann legt er ihr irgendwann die Hand aufs Knie – und sie ist so verstrickt in dieser Situation und mit ihm, dass sie erstmal nicht weiß, wie sie da unbeschadet wieder rauskommen soll.