In den Niederlanden gibt es jetzt einen „Transgender-Zebrastreifen“

Das Leben ist nicht nur gut und böse, schwarz und weiß oder männlich und weiblich. Das zeigt jetzt auch eine kleine Stadt in den Niederlanden: In Almere gibt es seit Neuestem einen bunten Zebrastreifen: in rosa, blau und weiß. Rosa steht dabei für Mädchen, blau für Jungs und weiß für Menschen, die sich keinem dieser Geschlechter zuordnen.