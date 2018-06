Stockholm verbietet sexistische Werbung

Sexismus in der Werbung ist seit Jahren ein heftig diskutiertes Thema. Auch aktuell wieder. Dr. Oetker etwa hat zur WM in Russland eine Werbekampagne in der Schweiz gestartet, bei der eine Frau eine Fußballtorte in der Hand hält, dazu der Slogan: „Back deinen Mann glücklich – auch wenn er eine zweite Liebe hat.“ Twitter-User äußerten sich mal kritisch, mal sehr erbost darüber – Dr. Oetker hat die Werbung dennoch verteidigt.