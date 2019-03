Hinter dieser Kampagne steckt die erzkonservativ-katholische Gruppe „Hazte Oir“, was soviel heißt wie „Werde gehört“. Sie will den Bus bis zum dem Weltfrauentag am 8. März durch Spanien fahren lassen. Mit der Kampagne fordert die Gruppe drei spanische Parteivorsitzende, darunter der Chef der neuen rechten Partei Vox, Santiago Abascal, dazu auf, Gesetze gegen Geschlechtergewalt aufzuheben. Gesetze, die dem Schutz und der Gleichberechtigung von Frauen und Menschen aus der LGBTQ-Community dienen sollen.