Und sie will künftig noch mehr Menschen erreichen: Gerade arbeitet die Künstlerin an einem Buch. Am liebsten würde sie es auch im Biologieunterricht sehen oder in Wartezimmern von Ärztinnen und Ärzten auslegen. „Wir haben irgendwoher das Gefühl bekommen, dass mit uns etwas nicht in Ordnung ist. Aber das stimmt nicht.“