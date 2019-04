Rund 50 Millionen Artikel sind bei Wikipedia abrufbar, knapp 2,3 Millionen davon sind deutschsprachig. Wer bei Wikipedia veröffentlichen will, muss allerdings das generische Maskulinum verwenden, so sehen es die Richtlinien vor. Die 34-jährige Romanautorin Theresa Hannig findet das nicht gut. Mit ihrer Petition #Wikifueralle will sie erreichen, dass die Pflicht zum generischen Maskulinum in den Artikeln abgeschafft und LGBTQI sichtbarer wird. Aber: Nicht alle Nutzer und Administratoren der kollektiv erstellten Online-Enzyklopädie sind von ihrem Vorschlag begeistert.