Ein trans Teenager bekommt Geld für eine Namensänderung zum Geburtstag

In dieser verzweifelten Situation war ein US-amerikanischer Schüler, der sich mit dem Namen Andi Bernabe identifiziert und auch so genannt wird. Nun will er endlich auch offiziell so heißen. Das wollen ihm seine Freund*innen ermöglichen und haben ihm zu seinem Geburtstag ein besonderes Geschenk gemacht: eine Namensänderung, zumindest im übertragenen Sinne. Sie führten Andi in einen Raum in der Schule – wo ihn dutzende Menschen erwarteten und laut ein Geburtstagslied sangen. Das alleine ist ja schon ziemlich süß. Noch süßer ist allerdings das, was dann passiert: „Wir haben eine Art Geschenk für dich“, sagt eine Schülerin zu Andi. „Jetzt, wo du ein richtiger Erwachsener bist, haben wir so viel Geld gesammelt, dass du deinen Namen ändern kannst.“