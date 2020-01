Republikaner*innen wollen trans Athletinnen nicht im Frauensport antreten lassen

Die Richtlinien zur Zulassung von trans Schüler*innen in Wettkämpfen werden normalerweise von den Landes-Leichtathletikverbänden für jeden einzelnen Bundesstaat geregelt und variieren in den USA. Auf transathlete.com verfolgt der trans Sportler Chris Mosier die Leichtathletikpolitik der USA. Eine Zusammenstellung zeigt, dass sich in etwa einem Drittel der Staaten trans Schüler*innen in Teams des Geschlechts, mit dem sie sich identifizieren, messen. In anderen Staaten wird über die Teilnahme beispielsweise nach dem Geschlecht in der Geburtsurkunde entschieden oder danach, ob eine geschlechtsangleichende Operation oder eine Hormontherapie durchgeführt wurde. Andere entscheiden nach Fall zu Fall oder haben keine festgeschrieben Regeln.