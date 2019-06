So sieht es aus, wenn die Schweizer*innen streiken

Die Züricher Studentin Saskia ist eine der Aktivist*innen, die heute unterwegs sind. Sie setzt sich vor allem mit mangelnder Gleichbehandlung an Universitäten auseinander. Dabei stört sie der ungleiche Anteil von Frauen und Männern bei Professuren, wie sie im Gespräch mit jetzt sagt. Sie bemängelt aber auch: „Menschen, die sich nicht in das binäre System einordnen wollen, werden an unseren Universitäten faktisch dazu gezwungen. Sie müssen sich beispielsweise in Formularen für männlich oder weiblich entscheiden.“