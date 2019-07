In der Zeit, in der ich auf meinen Abdruck warte, rede ich erstaunlich viel über meine Vulva, lese Artikel, schaue Dokumentationen. Mein Instagram-Feed ist voll von Kunst mit Vulven. Neben dem Penis-Sticker an unserem Küchenschrank klebt nun auch Gloria Dimmels Vulva. Das finde nicht alle aus meinem Umfeld super, manchen geht der Hype zu weit. Mein Vater wirkt belustigt und besorgt zugleich, ob seine Tochter jetzt zur Männerhasserin wird.

Zwei Wochen später holen wir unsere Abdrücke ab. Ich bin aufgeregt. Werde ich meine Vulva erkennen? Gloria drückt uns ein kleines, in Zeitungspapier gewickeltes Päckchen in die Hand. Kaum sind wir draußen vor der Tür, wickeln wir es hastig auf. „Ja, das bin ich“, ruft Celina und hält lächelnd ihre Vulvi in der Hand. Auch ich bin zufrieden und betrachte neugierig das Ergebnis: