In England und Wales soll Upskirting künftig eine Straftat sein

Upskirting nennt man es, wenn Männer so etwas tun. In England und Wales soll Upskirting künftig strafbar sein, wie Lucy Frazer vom britischen Justizministerium heute bestätigte. In besonders ernsten Fällen soll das Strafmaß sogar bis zu zwei Jahren Haft gehen. Lucy Frazer sagte: „Dieses Verhalten stellt einen scheußlichen Übergriff in die Intimsphäre dar, die Opfer fühlen sich erniedrigt und verzweifelt.“ Indem Upskirting künftig als Straftat behandelt wird, „senden wir die klare Botschaft, dass wir dieses Verhalten nicht tolerieren und dass die Täter entsprechend bestraft werden“.