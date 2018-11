Warum Plus Size bei ihnen nicht vorkommt, hat jetzt Ed Razek, Marketing-Chef des Mutterkonzerns von VS, im Interview mit der Vogue verraten - und dabei wenig Sympathien gewonnen. Razek versicherte zunächst, der Konzern habe schon häufiger mit der Idee gespielt, die Shows etwas diverser zu gestalten: „Wenn Sie fragen, ob wir schon einmal in Erwägung gezogen haben, Plus-Size – oder Transgender-Models in die Shows zu integrieren, das haben wir.” Fuhr aber damit fort, dass beispielsweise der Versuch, um 2000 rum eine spezielle Plus-Size-Fernsehshow zu starten, nicht von Erfolg gekrönt war: „Niemand hatte daran Interesse. Hat immer noch niemand.“