jetzt: Felix, der Protagonist deines Buchs, versucht krampfhaft, kein „typischer Schwuler“ zu sein. Warum?

Julian Mars: Sein Verhalten ist natürlich etwas überspitzt und pointiert dargestellt – aber ich kenne das auch ein bisschen von mir selbst und weiß, dass es auch vielen anderen jungen Homosexuellen so geht. Denn wenn man merkt, dass man schwul ist, fängt man sofort an, sich die verschiedensten Fragen zu stellen, unter anderem: Wie muss ich mich jetzt positionieren, zum einen in der Gesamtgesellschaft, zum anderen in der schwulen Community? Was habe ich mit anderen Schwulen gemeinsam, was nicht? Ich glaube, der Versuch, sich abzugrenzen, ist gerade am Anfang normal. Weil man unbedingt den Klischees widersprechen möchte, die immer noch viele haben, wenn sie an homosexuelle Menschen denken.