jetzt: Es ist 2019. Wieso gibt es immer noch einen „Gender Wage Gap“ und deswegen auch immer noch einen „Equal Pay Day“?

Friederike Beier: Frauen sind häufiger in Teilzeit und in Berufen des öffentlichen Sektors beschäftigt, die sehr viel schlechter bezahlt werden, als beispielsweile technische Berufe. Hinzu kommt, dass Frauen in der Regel die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit – die sogenannte Care-Arbeit – übernehmen, was wiederum an einer ganz praktischen Überlegung liegt: Weil Männer häufiger in Führungs- und Entscheidungsposition sind, die besser bezahlt werden, sind es meist Frauen, die in Elternzeit gehen oder Verwandte pflegen, weil das einen geringeren Verdienstausfall für die Familie bedeutet. Und wer viel unbezahlte Care-Arbeit macht, hat weniger berufliche Erfahrung, hat geringere Aufstiegschancen und verdient in der Konsequenz auch weniger.