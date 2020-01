„Wenn eine Person einen Namen lernen kann, kann sie auch ein Pronomen lernen“

Du gibst Sensibilisierungs-Workshops zum Thema geschlechtergerechte Sprache. Gibt es deiner Erfahrung nach Personengruppen, die damit weniger Schwierigkeiten haben als andere?

Manche Berufsgruppen haben durch ihren Ausbildungsinhalt weniger Schwierigkeiten damit, gesellschaftliche Machtverhältnisse zu reflektieren, weil sie sich schon mit Diskriminierung auseinandergesetzt haben. Das ist besonders im Bereich der sozialen Arbeit der Fall. Generell lernen Menschen in meinen Workshops leichter, die Erfahrung mit Marginalisierung gemacht haben und die diese Erfahrung reflektieren können. Das sind aber auch die Menschen, die hauptsächlich in meine Workshops kommen. Größtenteils unterrichte ich feministisch eingestellte Frauen, Männer unterrichte ich selten. Wenn doch, sind sie meistens schwul. Dadurch können sie das, was sie an Homosexuellenfeindlichkeit erlebt haben, mobilisieren. Einmal war ein heterosexueller älterer Mann in Führungsposition in meinem Workshop, der viele transfeindliche Sachen gesagt hat. In solchen Situationen muss ich bei Null anfangen.