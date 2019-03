Dass der Tag auf Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen will, haben manche einfach immer noch nicht so richtig verstanden. Deswegen gehen Frauen am 8. März traditionell auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen, heute haben außerdem viele Frauen gestreikt. Heute haben zehntausende Menschen in etlichen deutschen Städten demonstriert. Allein in Berlin beteiligten sich mehrere Tausend Menschen an einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz. Auch in vielen anderen Städten gab es Aktionen und Demonstrationen. Eines der großen Themen am Frauentag war die politische Teilhabe von Frauen und die Frage, ob es dafür gesetzliche Regelungen braucht. In Berlin war der Frauentag zum ersten Mal ein Feiertag.