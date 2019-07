Wer in Polen vom Hass auf LGBTQ profitiert

„Ich lebe seit acht Jahren in Polen und war hier auf vielen Pride Parades“, sagt Yulia, die ursprünglich aus der Ukraine kommt. „Aber was in Białystok passiert ist, kann ich mir nicht erklären.“ Gemeinsamen mit Freunden war sie aus Warschau angereist. Dort hat 2005 die erste Pride Parade stattgefunden. Lech Kaczynski, der verstorbene Zwillingsbruder Jarosław Kaczyńskis und damals Warschaus Bürgermeister, wollte den Marsch verhindern und scheiterte. In diesem Jahr finden in 23 polnischen Städten Pride Parades statt, so viele wie nie zuvor. Bis auf die am Samstag im Białystok sind sie alle friedlich abgelaufen. Dort mussten die Polizisten am Ende die Barrikaden der Gegendemonstranten mit Pfefferspray auflösen. Immer wieder stockte der Marsch, einmal mussten die Teilnehmer umkehren und einen neuen Weg suchen. Yulias Freunde luden Bilder mit dem Hashtag #przeszliśmy auf Instagram hoch. Übersetzt bedeutet das in etwa: „Wir haben es bis zum Ende geschafft.“