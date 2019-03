Gegen genau diese Manier der alten weißen Männer schreibt zum Beispiel Sophie Passmann in ihrem Schlichtungsversuch an. Zwar geht es ihr weniger um den Körper der Frau als um die generelle Machtfrage, aber eines ist ihr Buch ganz sicher nicht: gefällig im weiblich-tradierten Sinne. Diese Gefälligkeit, zu der Mädchen und junge Frauen vor allem im sexuellen Sinne erzogen werden, pflückt dafür aber Caroline Rosales detailgetreu in Sexuell verfügbar auseinander. Und Gunda Windmüller pfeift mit Weiblich, ledig, glücklich — sucht nicht auf die für allgemeingültig erklärte Idee, dass eine Frau nur im trauten Hafen einer festen Beziehung glücklich werden könne. Dass sich diese Autorinnen an dem Bild abarbeiten, das Männer von Frauen geschaffen haben, liegt in der Natur der Sache. Starke Thesen haben alle drei, spürbar aber werden vor allem ihre Fragezeichen. Was ist die Frau jenseits von all dem, was man ihr zuschreibt?