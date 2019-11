Die Wiener Linien haben eine Kampagne gegen Manspreading gestartet

Die Bahn ist voll, ein Mann sitzt mit weit gespreizten Beinen auf seinem Platz – oder besser auf zwei. Eine alltägliche Situation, die einem drei Optionen lässt: sich neben ihn auf den halbfreien Sitz quetschen und mit dem Oberschenkel die ganze Fahrt über an seinem kleben, den Manspreader ansprechen und sich unbeliebt machen oder doch lieber stehen bleiben. In Wien soll einem so eine Situation in Zukunft erspart bleiben. „Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zam!“ Mit diesem Slogan haben die Wiener Linien am Montag ihre Anti-Manspreading-Kampagne veröffentlicht. Eine klare Aufforderung an alle Männer, ihre Beine in U-Bahn und Tram zusammenzuhalten.