Erst kürzlich bei der Oscarverleihung war es wieder ein großes Thema: Nur vier Prozent aller Hollywoodstreifen werden von Kamerafrauen gefilmt. Manche sagen, das läge an der Evolution des Berufs, Kameras waren früher doch deutlich schwerer als heute. Andere sagen, Frauen würden in der Filmbranche, wie auch in sonst sehr vielen Bereichen des Lebens, strukturell diskriminiert. Bei den diesjährigen Oscars holten am Ende auf jeden Fall 31 Männer und 16 Frauen einen Academy Award – obwohl nur jede fünfte Nominierung an eine Frau ging.