In New Jersey gibt es jetzt Zebrastreifen in Regenbogenfarben

Nie war der gängige (höhö) deutsche Begriff für einen Fußgängerübergang unpassender: „Zebrastreifen“. Eine Bezeichnung, die voraussetzt, dass die Streifen auf der Straße in Schwarz-Weiß-Optik daherkommen. So sollte man den englischen Begriff „Crosswalks“ also vermutlich nicht mehr übersetzen, wenn man über die Streifen in Maplewood spricht. Die Kleinstadt in New Jersey kennzeichnet diese Übergänge an einer Kreuzung nämlich ab sofort mit leuchtenden Regenbogenfarben.