Erstmal, sagt Marta, komme passenderweise genau in dieser Woche die einzige Lehreinheit dran, in der Schwangerschaftsabbrüche in ihrem Studium überhaupt eine Rolle spielen. Allerdings nur am Rande: Es geht um Pränataldiagnostik, also um die Früherkennung von Krankheiten eines ungeborenen Kindes, und der Abbruch spielt dabei nur eine Rolle als ethisches und rechtliches Problem – zehn Minuten lang, am Ende der Vorlesung, wie die MSFC-Vertreterinnen berichten. Ein Blick auf die Statistik zeigt, wie sehr diese Gewichtung an der Realität vorbeigeht: Aus medizinischen Gründen wurden 2017 nur knapp 4.000 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt; im Rahmen der Beratungsregelung, also innerhalb der ersten drei Monate unabhängig von medizinischen Fragen, waren es 97.000. Ab Sommersemester 2019 soll es an der Charité nun ein Seminar namens „Rechtliche Voraussetzungen und gesellschaftspolitische Implikationen des Schwangerschaftsabbruchs“ und eine dazugehörige Vorlesung geben. Um das praktische Erlernen der Methoden geht es dabei offenbar immer noch nicht – aber es ist ein Anfang.