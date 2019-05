„Es gibt in dieser Hinsicht so viel Leid in unserer Klasse und an unserer Schule. Und niemand achtet darauf. Die meisten fühlen sich einfach nur im Stich gelassen“, sagt Alexander Spöri, einer der Hauptverantwortlichen bei MovieJam. Im Februar reichten sie die Petition beim Kultusministerium ein. „Wir haben uns in den vergangenen Monaten immer wieder mit Parteien getroffen, haben mit Politikern gesprochen und unsere Sicht erläutert”, sagt Luca. „Die meisten waren eigentlich auch unserer Meinung. Nur die CSU und die AfD haben sich nicht mit uns getroffen.”