„Ich empfinde den Sex stimulierender als vorher“

Bis ich in die Pubertät kam, war meine Beschneidung gar kein Thema für mich. Es war völlig okay für mich, ich fühlte mich nie in meiner körperlichen Unversehrtheit beschädigt. Auch hatte ich nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Ich kann mich noch an den Schwimmunterricht erinnern. Als ich in der Umkleide die nicht beschnittenen Penisse sah, dachte ich nur: ‚Das sieht viel stressiger aus!‘ Ich war auf jeden Fall auch nicht der einzige in meiner Klasse. Da waren mehrere muslimische Jungs, die beschnitten waren. Ich kann mich an einen muslimischen Mitschüler erinnern, der sich nie nackt auszog, vermutlich weil er beschnitten war.