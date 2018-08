Brustkrebs ist mit 30,5 Prozent die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in den Industriestaaten, berichtet die Deutsche Krebsgesellschaft. Das deutsche Zentrum für Krebsregisterdaten weist für das Jahr 2014 etwa 69.000 neue Diagnosen aus und gibt an, dass etwa 18.000 Frauen im selben Jahr an Brustkrebs starben. Aber: Die Krankheit ist heute in vielen Fällen gut behandelbar, wenn sie früh genug erkannt wird. Fünf Jahre nach der Diagnose leben noch mehr als 81 Prozent der Patientinnen.