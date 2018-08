CDU-Politikerin fordert Pflichtberatung für Tattoos

Tattoos sind in. Ob ein kleines Herz am Fußgelenk oder das volle Programm am ganzen Körper – sehr viele junge Menschen scheinen Tätowierungen inzwischen etwas abgewinnen zu können. Laut einer Statista-Umfrage ist inzwischen jeder vierte Deutsche tätowiert. Und auf Instagram kommen sekündlich neue Beiträge mit dem Hashtag #Tattoo online, meist hochgeladen von jungen Nutzern.