Bin ich überhaupt echt?

Schon als Kind hatte er oft das Gefühl, übermüdet zu sein. 2002 und 2003 wird die DDS für den damals 20-Jährigen zum ständigen Begleiter, aber erst 2017 erreicht er den Tiefpunkt. Ins Krankenhaus kommt er damals primär wegen seines Tinnitus. Zwischenzeitlich hört er eigenen Angaben zufolge bis zu elf verschiedene Töne und macht seit Monaten nachts kein Auge mehr zu. In der Klinik werden ihm verschiedene Diagnosen von Psychose bis Schizophrenie gestellt. Erst in einer anschließenden Verhaltenstherapie lernt er, mit seinen Dissoziationszuständen besser umzugehen. Schlimm sei für ihn die permanente mentale Anspannung gewesen. „Du bist immer kurz vor dem Punkt, an dem das Fass überläuft. Bei mir hat sich das in Ticks wie Muskelzuckungen geäußert.“ Besserung bringen ihm unter anderem Entspannungsübungen, Meditation, Yoga, Qi Gong. Wenn etwas nicht mehr funktioniert, versucht er was anderes. Er steigt wieder aufs Rad, reduziert Stress und versucht sogar die DDS zu genießen. „Andere bezahlen für so ein Erlebnis Geld“, erzählt er heute lachend.