Schülerinnen singen gegen „Germany’s Next Topmodel“ an

Jedes Jahr räumt Pro 7 seinen Donnerstag für ein paar Wochen frei und gibt einer Frau eine Bühne, die als Mischung aus Domina/Freundin/Mutti der Nation durch eine viel zu lange Sendung führt: Heidi Klum – und ihren „Mädchen“ in „Germany’s Next Topmodel“. Jetzt ist es wieder soweit, am heutigen Donnerstag startet die 13. Staffel.

Trotz einer zunehmend offenen Debatte über Sexismus, sexuelle Gewalt und das Frauenbild in der Öffentlichkeit, scheint diese Sendung völlig unberührt von diesen gesellschaftlichen Diskursen – bei GNTM wird den jungen Frauen weiterhin eingebimst, so schlank, angepasst, freundlich, diszipliniert und devot wie möglich zu sein, denn das sei der einzige Weg zum „Erfolg“, also dem Foto, das Heidi ihnen am Ende der Show überreicht und das bedeutet, dass sie eine Runde weitergekommen sind.