Kristina Hänel will das Schweigen über Abtreibungen brechen

Durch die Diskussion um den Paragrafen ist Hänel eine öffentliche Person geworden. „In gewisser Weise führe ich einen Kampf, denn ich bin ja angegriffen worden“, sagt die Ärztin in einem Gespräch vor der Veranstaltung. „Von mir aus hätte ich das nicht gemacht.“ Ihr Mittel sei nicht der Angriff, sondern die Information. „Das Besondere an dem Thema ist, dass alle darüber Bescheid wissen und davon betroffen sind, aber so tun, als gebe es das nicht. Das ist völlig absurd “, sagt Hänel. Jetzt sitzt sie als eine der Anführerinnen der Bewegung gegen den Paragrafen 219a vor einer Bücherwand mit feministischer Literatur, hinter einem kleinen Holztisch. Was kann man an einem Abend mit der Ärztin lernen?