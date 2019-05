Was stellt ihr euch konkret vor?

Wir wollen einen Ort schaffen, an dem niemand perfekt sein muss. An dem es okay ist, wenn es einem schlecht geht. Wo man in angenehmer Atmosphäre mit anderen über seine Probleme sprechen kann, aber auch nicht muss. Es wird vor Ort geschultes Personal geben, an das sich die Menschen wenden können. Außerdem planen wir Workshops und Seminare zum Thema seelische Gesundheit. Momentan suchen wir einen geeigneten Ort in München und haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Hoffentlich geht es schon im Oktober los.