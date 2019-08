„Ich habe mich wie ein Stück Müll gefühlt“

Als Manuela vor sechs Jahren schwanger wurde, glaubte sie an ein Wunder. Mit ihrem Verlobten Philipp wollte sie unbedingt eine eigene Familie gründen, jedoch hatten ihr die Ärzte bereits in jungen Jahren gesagt, sie sei unfruchtbar. Nachdem sie leichte Übelkeit und andere erste Schwangerschaftsanzeichen feststellte, folgte die Schockdiagnose: Der Embryo hatte sich im Eileiter eingenistet und musste sofort raus. „Innerhalb einer Stunde lag ich auf dem OP-Tisch, weil mein Eileiter kurz davor war zu platzen, was zu inneren Blutungen geführt hätte. Die Ärzte konnten den Embryo leider nicht mehr entfernen, ohne den ganzen Eileiter heraus zu nehmen. Es hat mich damals fertig gemacht, dass das, was ich mir so lange und so sehr gewünscht habe, mich hätte umbringen können“, erinnert sich die heute 33-Jährige.