„Eine Bürgerin forderte von uns, dass alle Schutzmasken tragen sollen”

Das Coronavirus scheint sich in Deutschland nicht weiter auszubreiten, dennoch sind viele Menschen verunsichert. Manche von ihnen rufen dann bei Katrin Grimmer an. Sie koordiniert am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen die Telefon-Hotline zum Coronavirus mit der Nummer 09131/6808-5101, für die knapp 30 Ärztinnen und Ärzte arbeiten. Ein Gespräch über Husten, Ängste und Rassismus.