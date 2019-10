Auch Lisa erzählt, dass die Akne sie extrem belastete. Sobald sie auch nur einen Muskel in ihrem Gesicht bewegte, schmerzte und brannte ihre Haut. Schminke machte das zwar optisch besser, half ihr aber psychisch nicht. „Psychisch war ich am Ende“, sagt sie. „Ich fühlte mich hässlich und wollte mich verstecken.“ Als Studentin hatte sie zwar die Freiheit, an Tagen, an denen ihre Haut besonders schlecht war, nicht in die Uni zu gehen. Musste sie dann aber zu ihrem Nebenjob in einer Kanzlei, fühlte sie sich extrem unwohl: „Die Arbeit war an solchen Tagen schrecklich. Ich saß dort und dachte nur: ,Ich will nicht hier sein.’“